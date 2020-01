Banco Digital Agibank abre quase 120 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

O Agibank se trata de um banco brasileiro fundado em 1999 por Marciano Testa e sediado em Porto Alegre. Hoje possui mais de um milhão de clientes, sendo a primeira instituição financeira do mundo a transformar o número do celular no número da conta corrente do cliente.

O oferece diversos serviços aos clientes, entre eles a concessão de crédito, cartões, seguros, investimentos e consórcios.

“O Agibank é um banco inovador, que veio para oferecer um jeito mais simples e próximo de você lidar com sua vida financeira. Quer fazer tudo pelo celular? A gente tem um app completo. Prefere usar tablet ou computador? Só acessar nosso internet banking. Gosta de olho no olho? Ótimo, temos pontos de experiência em todo o Brasil pra você bater um papo, tirar suas dúvidas e tomar um café novinho.”

Vagas Disponíveis

Especialista em Processos Comerciais;

Atendente Central de Atendimento;

Assistente de Backoffice;

Analista Financeiro;

Consultor de Vendas;

Analista de Crédito;

Assistente Corporativo;

Especialista em Software;

Instrutor de Treinamento;

Supervisor de Vendas, entre outras.

Inscrições e Benefícios

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site infojobs. No portal, o candidato deverá escolher o cargo de interesse e clicar na opção “Candidatar-se”. Após isso, será necessári o preenchimento do fomulário de cadastro com as informações e dados pessoais.

Os salários oferecidos podem chegar a R$1.605 (consultor de vendas) e R$3.420 (gerente comercial). Além disso, os profissionais contarão com vale-refeição e transporte, comissão de vendas, plano de carreira e meritocracia, capacitação de mão de obra, entre outras.