Banda Eva celebra 40 anos e descarta cobranças para fazer o hit do carnaval

Um dia depois de se apresentar em uma festa de ressaca do Ano Novo em Trancoso, na Bahia, Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, só queria mesmo relaxar. E esse espírito combina até com a nova música lançada pelo grupo nesta sexta-feira (3): “Fica de boa”, parceria com Durval Lelys, que inaugura a segunda parte do DVD “Eva 4.0”.

Foto: reprodução / Instagram



“Por ser um DVD comemorativo dos 40 anos cabia um pouco mais de participações. A ideia é criar conexões com artistas, alguns de outros segmentos, e trazer novos olhares, principalmente nas músicas que são grandes clássicos” explicou Felipe, que bateu um papo com o EXTRA enquanto curtia um almoço em família na praia.

Só que a música nova fala de outro tipo para ficar de boa. É um convite para a pessoa amada dormir nos braços do seu amor. E já que é para falar em coincidências, Trancoso é especial para Felipe também porque foi lá, há seis anos, na mesma festa em que se apresentou na noite anterior, que o artista conheceu a esposa Rossana Agnoletto.

“A gente fica de boa em qualquer lugar com uma boa comida, tomando um bom vinho e ouvindo uma música” disse o baiano, que é pai de Vicente, de 4 anos. “Conversamos muito sobre aumentar a família, mas não decidimos isso ainda, se é algo para agora ou mais tarde, mas pretendemos sim ter mais um filho”, continuou.

O foco é a carreira e as comemorações dos 40 anos da Banda Eva. Em um grupo que já passaram tantos artistas que hoje têm carreiras marcantes, o objetivo é manter o nível de qualidade.

“É uma grande honra poder fazer parte de um trabalho tão significativo e relevante na vida de tanta gente e poder dar continuidade em um legado tão bonito. Me sinto realizado. Essas comparações nós sofremos no primeiro ano e, hoje em dia, praticamente não percebemos. É que já são sete anos de estrada, né? As pessoas já absorveram. Mas é muito natural essas opiniões e comparações. Cada um cumpriu seu papel dentro do grupo e nós seguimos fazendo a mesma coisa, escrevendo nossa história”, relatou Felipe.

Da mesma forma, os integrantes não sentem pressão alguma para emplacar um novo hit para o carnaval 2020. Embora, opção é o que não falte no DVD.

“Não ficamos nessa busca incessante por um hit. Queremos fazer músicas que possam emocionar, alegrar as pessoas e se transformar num sucesso é consequência. Isso só não pode ser o nosso norte”, explicou.