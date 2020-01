Após passado os festejos ao glorioso Bom Jesus dos Navegantes, a cidade de Penedo se prepara para mais um evento festivo. Trata-se do 3º Encontro de Clássicos & Antigos do Baixo São Francisco.

Dezenas de amantes de automóveis irão expor seus carros no estacionamento da Prainha Nova a partir das 09h deste sábado, 18 de janeiro. A exposição acontecerá até às 20h e será totalmente gratuita. A partir das 16h do mesmo dia, também de graça para o público, haverá apresentações musicais com Di Santi e banda Motomúsica e Deyvid Allysson.

Não perca essa oportunidade de rever carros que fizeram sucesso em outras épocas, além de conhecer outras máquinas clássicas em todo o mundo.

O evento é realizado pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura.

Da Redação