Barcelona de olho, Real Bétis comenta especulação de lateral brasileiro

​Em entrevista ao Mundo Deportivo, o ex-jogador e Coordenador da Área de Esportes do Real Betis, Alexis Trujillo, afirmou que o clube não pretende se desfazer do lateral-direito Emerson, ex-​Atlético Mineiro, no final da temporada europeia (2019/2020) e elogiou a evolução do atleta.

O ex-jogador do Galo mineiro assinou com o Barcelona no começo do ano passado, mas nunca atuou pelo clube catalão. O lateral de 21 anos foi emprestado ao Real Betis até 2021 em negociação compartilhada do passe do brasileiro.

Segundo Trujillo, os béticos vão continuar com o lateral-direito na próxima temporada. Recentemente, o novo treinador do Barcelona, Quique Setién, elogiou o brasileiro e disse que acompanha a evolução do jogador, mas que ainda vão avaliar alguns nomes.

“Estamos encantados com a evolução que está tendo na equipe. Foi de menos para mais. Não vemos o limite. Ele estará conosco até 30 de junho de 2021. Não há possibilidade de o Barcelona recuperá-lo antes. Então vamos ver qual é a situação. Temos a ‘metade’ do jogador. Fizemos um investimento compartilhado”, afirmou Trujillo.

Emerson está fazendo uma ótima temporada e já conseguiu uma oportunidade na Seleção Brasileira. O Barcelona terá que pagar, caso queira recuperar o lateral-direito antes do termino do empréstimo, cerca de 6 milhões de euros e mais 3 milhões de euros por ‘mais-valia’. Além disso, o Betis reservaria 20% de uma venda futura.