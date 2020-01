Barcelona mira jovem sensação da Bundesliga para substituir Nelson Semedo

​ O ​Barcelona se prepara para fazer algumas mudanças para a próxima temporada e Eric Abidal, secretário-técnico do clube, já teria escolhido o lateral-direito que substituirá Nelson Semedo, na mira do Manchester United. A procura é por um jogador que ‘domine’ a posição e coloque Sergi Roberto no meio-campo.

De acordo com informações da Sky Sports, a gerência esportiva do Barcelona teria escolhido o alemão Lukas Klostermann, do RB Leipzig. O lateral-direito de 23 anos é uma das sensações da Bundesliga. O Bayern de Munique também tem interesse no atleta. O jovem jogador tem 8 partidas pela seleção da Alemanha e a cláusula de rescisão é de 35 milhões de euros (cerca de 158 milhões de reais), com contrato até o final 2021 com o clube alemão.

E quem seria a aposta pra lateral direita? Sergi Roberto não dá, só Wagué para nos salvar, eu traria o Lukas Klostermann… — Augusto (@augustessi) January 2, 2020

Além de fazer a faixa pela direita, Klostermann também atua como zagueiro central, o que lhe daria versatilidade dentro do elenco comandado por Ernesto Valverde.