Barcelona se antecipa e fecha contratação de joia do futebol português

Estamos no dia 31 de janeiro, data que marca o encerramento da janela de transferências de inverno na Europa. Dentre as muitas negociações de última hora que veremos hoje, tivemos a confirmação de uma movimentação bastante interessante pelo Barcelona: o gigante espanhol fechou a contratação do jovem atacante Francisco Trincão, de apenas 20 anos.

Através de seu site oficial, o Barcelona divulgou os detalhes da negociação junto ao SC Braga: o jogador se apresentará ao clube catalão somente no primeiro dia de julho de 2020, ou seja, disputará o restante da temporada 2019/20 pelo time português. O valor da transferência é de 31 milhões de euros e o garoto assinará contrato válido por cinco temporadas, com multa rescisória estipulada em 500 milhões de euros.

Mas quem é Francisco Trincão?

Nascido em 29 de dezembro de 1999, Trincão estreou profissionalmente durante a temporada de 2018. Canhoto e muito habilidoso, é um dos destaques da Seleção de Portugal Sub-21. Foi campeão europeu sub-19 com o selecionado luso, terminando a competição como maior artilheiro (5) e ‘garçom’ (3). Se estabeleceu como titular absoluto do SC Braga durante 2019/20, somando três gols e seis assistências em 21 partidas disputadas.