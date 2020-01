Barcelona surpreende e oficializa empréstimo de jovem atacante à Roma

​Na manhã desta quinta-feira (30), o Barcelona fechou uma movimentação de mercado que pegou muito torcedor de surpresa. Mesmo vivendo uma ‘crise’ de representatividade em seu ​sistema ofensivo – poucas peças disponíveis e muitos lesionados -, o clube catalão emprestou um nome promissor do setor para a Roma: trata-se do atacante Carles Pérez, atacante de 21 anos formados nas categorias de base do Barça (La Masia)

Logo nas primeiras horas do dia, os dois clubes envolvidos na transação confirmaram o acerto. Carles Pérez, que está em terras italianas, inclusive já posou com a camisa da Roma em mãos: ele vestirá o número 31 na equipe da capital.

​​Além das críticas da torcida do Barcelona pelo empréstimo em si, os valores da negociação geraram burburinho: 1 milhão de euros pelo empréstimo e cláusula de compra obrigatória ao final da temporada, estabelecida em 11 milhões de euros. Seu vínculo com a Roma deve ter duração de quatro temporadas, até meados de 2024.