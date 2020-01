Barcelona x Atlético de Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Tentando tornar a competição mais atraente esportivamente e, principalmente financeiramente, as entidades do futebol local mudaram completamente o formato da Supercopa da Espanha. Em 2019/20, será disputada na Arábia Saudita e contará com quatro clubes: Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia e Real Madrid. Os dois primeiros se enfrentam em uma das semifinais, partida sobre a qual você saberá detalhes a seguir:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Barcelona x Atlético de Madrid​ ​Motivo: ​Semifinal da Supercopa da Espanha 2019/20 ​Data: ​09/01/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita ​Árbitro: ​José Luis González ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Para este importante compromisso, o Barcelona não contará com seu goleiro titular, ​Marc André Ter-Stegen, que segue se recuperando de uma lesão no joelho. Dembélé e o brasileiro Arthur completam a lista de desfalques do clube catalão, ambos com previsão para retornar aos gramados somente em fevereiro.

Pelo lado do Atleti, Diego Simeone não poderá contar com alguns nomes que estão fora de combate há longa data: Savic e Diego Costa, que se recuperam de lesões delicadas. Lemar, especulado em diversos clubes nesta janela de janeiro, sequer viajou à Arábia Saudita com a delegação colchonera.

​Provável Barcelona: ​Neto; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Suárez, Griezmann. ​Provável Atlético: ​Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Correa, Saúl, Partey, Koke; Morata, João Félix.

Últimos cinco jogos

​Barcelona ​Atlético de Madrid ​Inter 1 x 2 Barcelona (10/12) – ​Champions ​Villarreal 0 x 0 Atlético (06/12) ​Real Sociedad 2 x 2 Barcelona (14/12) ​Atlético 2 x 0 Lokomotiv (11/12) – ​Champions ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Atlético 2 x 0 Osasuña (14/12) ​Barcelona 4 x 1 Alavés (21/12) ​Real Betis 1 x 2 Atlético (22/12) ​Espanyol 2 x 2 Barcelona (04/01) ​Atlético 2 x 1 Levante (04/01)

Nosso palpite

O Barcelona demonstrou enormes fragilidades em seu último jogo por La Liga, suando além da conta para conquistar um empate contra o lanterna da competição. No geral, o time de Valverde vem deixando a desejar ao longo da temporada 2019/20, enquanto o Atlético parece começar a entrar em um bom ritmo de atuações e vitórias. Tem tudo para ser um jogo duro, equilibrado e de poucas bolas na rede, com leve favoritismo para os catalães, por contarem um diferencial: ​Lionel Messi.

Palpite final: Barcelona 2 x 1 Atlético de Madrid