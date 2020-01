Base mantida, reforços chegando: como está o Bragantino de olho na Série A

Com um​ orçamento de R$ 200 milhões para investir no futebol, o Red Bull Bragantino tem sido um dos protagonistas do mercado da bola visando à temporada de 2020. Até agora, dois jogadores já foram contratados – o zagueiro equatoriano Leo Realpe, do Independiente del Valle, e o centroavante Alerrandro, ex-​Atlético-MG. Só que as investidas não param por aí.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

O acerto com o atacante Artur, do ​Palmeiras (estava emprestado em 2019 para o Bahia), está engatilhado, com o clube do interior paulista desembolsando nada menos que R$ 27 milhões para ter o atleta. Além disso, a equipe insiste nos acertos com o atacante Thonny Anderson, do ​Grêmio, o volante Matheus Jesus, do ​Corinthians, o zagueiro Walce, do ​São Paulo, e o goleiro Cleiton, do ​Atlético-MG. De todos estes negócios, os dois últimos é que, no momento, parecem um pouco mais complicados de sair.

E mais: quem pensa que o Bragantino perdeu a base campeã da Série B está muito enganado. É possível, inclusive, esboçar o time de momento englobando os reforços já anunciados aos atletas que deram a volta olímpica no ano passado. A escalação teria Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Barreto e Uillian Corrêa; Morato, Ytalo, Claudinho e Alerrandro. Isso sem contar nomes como o do zagueiro Ligger e do atacante Wesley, titulares antes da virada do ano. A fotografia, com novas chegadas, ainda irá mudar. E para melhor, muito provavelmente.