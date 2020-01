Batas e ponchos na moda praia feminina são a aposta para o próximo verão

A moda praia 2020 está fortemente inspirada nos anos 70 e 80. Portanto, será possível ver biquínis asa delta , recortes diferentes, estampas animal print e peças inspiradas pelo estilo boho. As saídas de praia estarão dentro dessa tendência, e as peças que irão compor o look para o próximo verão serão as batas e os ponchos.

Com isso em mente, a Pajaris conta com os modelos mais lindos e inovadores de saídas de praia para a temporada.

As saídas de praia são parte essencial do look de verão, devem ser leves, práticas, versáteis e complementar a roupa de banho de maneira elegante. Para isso, nada melhor do que uma bata ou um poncho, pois são peças facílimas de usar, que não amassam e garantem muita elegância para os passeios na praia e na piscina.

As batas vêm sendo utilizadas como saída de praia há um bom tempo, em razão de sua leveza e de sua versatilidade. Desde os modelos mais românticos até os mais boho, inspirados na moda indiana, existem opções de batas capazes de agradarem todas as mulheres.

Para 2020, a principal tendência são as batas brancas, combinando com a moda all White, que está dominando o mercado de biquínis.

Para ousar no estilo, a Pajaris aposta em modelos com estampas em renda e na transparência, que também está com tudo nessa temporada. Para quem prefere ousar no colorido, também há modelos com cores alegres para o verão. E é claro que também é possível encontrar modelos em preto, para as que preferem algo mais básico.

Detalhes na gola e nas mangas também compõem as peças e garantem composições elegantes com os biquínis e maiôs da loja. Existem batas nos mais diversos comprimentos, desde as que ficam apenas um pouco abaixo do biquíni, até as que chegam quase aos tornozelos.

Em geral, as batas como saída de praia são recomendadas para mulheres que buscam proteger os braços do sol e não querem esconder a roupa de banho em sua totalidade, pois geralmente elas são confeccionadas em rendas com transparência.

As batas, então, são peças já conhecidas na moda praia, e a inovação para essa temporada está nos tecidos, estampas e detalhes. Já os ponchos vêm realmente como uma novidade para esse verão.

Tradicionalmente presente no guarda-roupa de inverno, o poncho é uma peça de vestuário caracterizada principalmente por ser uma peça única, sem corte e sem mangas. É, portanto, uma roupa que traz praticidade e elegância, pois garante um visual marcante sem esforço.

Para a moda praia, os ponchos vêm em tecidos leves e frescos. Os modelos da Pajaris vêm em preto e em cores apropriadas para o verão, como o azul-turquesa, e contam com detalhes que chamam a atenção, como pequenos brilhos em dourado e franjas na barra.

Os ponchos são recomendados para quem quer estar por dentro das tendências de moda da temporada 2020 e gosta de deixar à mostra os braços e as pernas, pois ele cobre totalmente o biquíni ou o maiô, mas é curto e sem mangas.

A Pajaris possui os mais diversos modelos de saída de praia, biquínis e maiôs, e é a melhor experiência de compra online no Brasil. O atendimento é feito pelo WhatsApp ou Instagram e a marca garante o reembolso e troca facilitada para o cliente.