Bayern de Munique x Schalke 04 | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

É Campeonato Alemão, minha gente! E é jogo de gente grande! Neste sábado, Bayern de Munique e Schalke 04, dois dos mais tradicionais clubes do pais, se enfrentam pela 19ª rodada da Bundesliga. Enquanto o time de Munique chega para o final de semana ocupando a vice-liderança, com quatro pontos a menos que o RB Leipzig (36 contra 40), a equipe visitante é a quinta colocada. Neste momento, três pontos a separam do rival.

