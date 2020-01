Bayern oficializa contratação de lateral-direito do Real Madrid em negócio por empréstimo

​Restando apenas nove dias para o encerramento da janela de inverno em boa parte dos países do Velho Continente, o Bayern de Munique encaminhou uma contratação importante para a sequência da temporada. Sofrendo com inúmeras lesões em seu sistema defensivo, o clube alemão foi buscar na Espanha, mais especificamente no Real Madrid, um reforço para o setor: trata-se do lateral Álvaro Odriozola, jogador de 24 anos formado na Real Sociedad.

​​Contratado pelo Real Madrid em 2018, o camisa 19 somou apenas cinco aparições oficiais na atual temporada, sem disputar uma partida pelo ​Campeonato Espanhol desde meados do mês de outubro. Subaproveitado por Zidane – que tem Dani Carvajal como um de seus homens de confiança -, o lateral-direito não hesitou ao receber o contato do Gigante da Baviera.

Álvaro Odriozola viajou à Alemanha na última terça-feira (21), realizou os tradicionais exames médicos na manhã desta quarta-feira e já treinou junto de seus novos companheiros. Ele vestirá a camisa número 2 no atual heptacampeão alemão.





O acordo entre as partes foi selado via empréstimo, com validade somente até o final desta temporada 2019/20.