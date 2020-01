BBB 20: Lore Improta, Thaynara OG e outros famosos estarão no BBBXP

Os confinados do Big Brother Brasil 20 só conhecerão a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (21), no entanto, famosos vão ter o privilégio de conhecer a casa mais vigiada do Brasil antes dos confinados, que serão divulgados neste sábado (18). A produção do reality convocou um time de influenciadores digitais para entrar na residência e dar alguns spoilers do que os novos moradores irão encontrar.