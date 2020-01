BBB 20: Petrix, do time Camarote, é o primeiro líder do programa | BBB

Ele foi um dos únicos que carregou dois balões por vez (Foto: Reprodução/Twitter)





O ex-ginásta olímpico Petrix é o primeiro líder do Big Brother Brasil 20. Na prova realizada nesta quinta-feira, 23, os brothers tinham que correr em um campo e carregar bexigas com água. O diferencial era que cada balão tinha uma cor e representava uma ação.

Quem pegasse uma de cor verde, era automaticamente eliminado. As vermelhas valiam um ponto cada e, a partir daí, as demais cores eram para desempate. Petrix foi um dos poucos que conseguiu carregar duas bexigas por vez e não coletou nenhuma verde.

Como líder, o participante vai poder desfrutar de um quarto cheio de regalias, da imunidade e do poder de indicar alguém ao paredão. Além disso, pôde selecionar seus brother VIPs para aproveitar do quarto do Líder e da festa de despedida de seu reinado. Ele escolheu Manu, Lucas, Chumbo, Babu, Bianca, Mari, Guilherme, Rafa e Felipe.

O brother comemorou, entretanto, de uma forma inusitada. Confira o vídeo em que ele comemora dando um mortal: