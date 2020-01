BBB: relembre todos os paredões falsos do reality | BBB

Anamara (BBB13), Ana Paula Renault (BBB16), Gleici Damasceno (BBB18) e Gabriela Hebling (BBB19) são as 4 participantes que já souberam (Foto: Reprodução/Rede Globo)





A 20ª temporada do Big Brother Brasil começa nesta terça-feira, 21, e promete ser uma edição nostálgica. Com releitura de momentos históricos, o programa irá trazer de volta provas e decorações dos anos anteriores, além de episódios marcantes como Casa de Vidro e muro dividindo a casa.

Uma das expectativas do público é a volta dos paredões falsos, que já aconteceu quatro vezes no reality show. O POVO fez uma lista relembrando todos esses momentos. Confira todas vezes que os participantes experimentaram “o prazer que é estar de volta”:

BBB13 – Anamara Barreira (Maroca)



(Foto: Reprodução/Rede Globo)







A primeira participante contemplada com o retorno de um paredão falso foi Anamara, mais conhecida como Maroca. A ex-BBB, que havia ficado em 6º lugar na 10ª edição, retornou para a 13ª temporada com outros cinco ex-BBB’s.

Na terceira semana, em um paredão contra Marcello Soares, ela recebeu 57% dos votos para ficar por dois dias em um quarto assistindo a tudo que os colegas falavam dela. A baiana voltou cantando o trecho “eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar”, da música Portão, de Roberto Carlos, e sendo recebida por um abraço das amigas Fani Pacheco e Natália Casassola, também ex-BBB’s que retornaram para uma nova chance no jogo.

BBB16 – Ana Paula Renault



(Foto: Reprodução/Globo)







Ana Paula Renault enfrentou o amigo Ronan na terceira semana de programa em um paredão que lhe rendeu 74% dos votos para ficar em um quarto, assim como Maroca, vendo a tudo que falavam dela. Ao sair pela porta de eliminação e ir parar em um cômodo com Bial na televisão, Ana protagonizou um dos momentos mais marcantes das 19 edições: caiu no chão aos prantos enquanto socava o tapete com a mão enfaixada. A reação, carregada de emoção, é lembrada até hoje pelos fãs do programa.

Ao voltar para a casa, ela vai até o quarto da rival e grita “Olha Ela”, a mesma frase que Juliana falou quando ela foi eliminada. O momento virou meme na internet e frase é usada até hoje.

BBB18 – Gleici Damasceno



(Foto: Reprodução/Rede Globo)







A campeã do BBB18, Gleici Damasceno, foi parar no “Quarto Farol” após ser eliminada de mentira em um paredão triplo contra Paula Carolina e Mahmoud Baydoun. Ela, assim como Anamara e Ana Paula, pôde assistir a tudo o que falavam na casa.

Ao retornar em uma noite de domingo, dia em que o paredão é formado, surpreendeu todos ao entrar na sala replicando a frase usada por Clara na novela “O Outro Lado do Paraíso”: “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”. A reação dos demais participantes virou meme e é lembrada até hoje.

BBB19 – Gabriela Hebling



(Foto: Reprodução/Rede Globo)







Em um paredão falso diferente dos outros, desta vez o participante não ficou em um quarto vendo a tudo que acontece. Gabriela retornou pouco depois de ser eliminada, pela dispensa da casa.

Menções honrosas



(Foto: Reprodução/Rede Globo)







O programa teve outras duas situações parecidas. No BBB17, a campeã Emilly Araújo não chegou a ir a um paredão falso, mas foi escolhida pelos colegas para ser eliminada. Thiago anunciou que a eliminação pela escolha dos participantes era algo inédito no Big Brother brasileiro, e que já havia acontecido em outros países.

Antes de sair, Emilly teve que escolher quatro pessoas para receberem um benefício que ela não sabia qual seria. Em seguida ela sai pela porta do confessionário e retorna pelo quarto do líder, descobrindo que agora a casa está com um muro ao meio, separada em “Lado Mexicano” e “Lado Americano”.

Seis anos antes, no BBB11, o MauMau retornou ao jogo após ser eliminada e ir para a casa de vidro em um shopping de São Paulo. Com os outros quatro primeiros eliminados, ele disputou a preferência do público para voltar para a casa.

Repórteres do O POVO comentam sobre a nova temporada do BBB:

Confira aqui tudo sobre a casa mais vigiada do Brasil