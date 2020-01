BBB20: Após oito horas, prova de imunidade segue na casa | BBB

Brothers e sisters continuam na prova, iniciada na noite de ontem, 21 (Foto: Reprodução/BBB)





Com o início do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 21, os 18 participantes estão concorrendo a vaga de imunidade para um dos grupos da casa: pipoca ou camarote. Iniciada na noite de ontem, a prova já dura 8 horas.

Até o momento, dois brothers e uma sister desistiram da prova: Babu, do grupo Camarote, foi o primeiro a deixar a disputa. No grupo pipoca, Marcela foi eliminada por errar a ordem de posição do grupo e Hadson desistiu da prova.

Leia mais: saiba como foi o tempo real da estreia do reality show em 2020

A prova garante a imunidade de um dos grupos. No próximo paredão da casa, três pessoas do grupo perdedor estarão disputando entre si pela vaga na casa.

Leia mais: conheça os participantes dessa edição

Entenda a primeira prova do BBB20

Separados por coletes numerados, os participantes dos dois grupos não podem deixar o copo gigante do Burger King esvaziar. Para isso, os participantes devem usar o copo pequeno para pegar a bebida que continua caindo, subir a escada e devolver o refrigerante para o copo gigante. Se quiserem, podem entregar o copo para o próximo integrante do seu grupo. Os brothers e sisters sempre devem respeitar a ordem numérica estabelecida por eles mesmos.

Repórteres do O POVO comentam sobre a nova temporada do BBB: