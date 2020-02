BBB20: Babu vence Prova do Anjo e escolhe Boca Rosa e Mari para castigo do monstro | BBB

Babu vence Prova do Anjo do BBB20 (Foto: Divulgação/Gshow)





Babu foi o vencedor da segunda Prova do Anjo do Big Brother Brasil 20 (BBB20). Ele disputou o desafio desta sexta, 31, com Petrix, Flayslane e Lucas. Eles foram sorteados no início da manhã em uma dinâmica com os demais brothers da casa.

Os quatro saíram da casa vestindo macacões e voltaram por volta das 11h50 anunciando a vitória de Babu. A Globo ainda não divulgou os detalhes da prova. O serviço de pay-per-view também não mostrou a disputa, exibindo somente imagens dos participantes que ficaram na casa.

Como anjo, Babu escolheu três brothers para participar de uma prova rápida, cujo prêmio era uma moto. Hadson, Pyong e Thelma disputaram o veículo. O desafio foi vencido por Hadson.

Para o castigo do monstro, Babu escolheu Mari Gonzalez e Bianca Andrade (Boca Rosa). As sisters terão que bater panelas toda vez que uma sirene tocar. O castigo é inspirado na participante Tina, do BBB2. Esta foi a segunda prova da edição. Na primeira, Mari havia vencido o anjo, que era autoimune.

Após ser escolhida como monstro desta vez, Mari disparou: “Não reclamaram do nosso barulho? Agora aguenta”, disse ela em referência ao dia anterior, em que Babu reclamou que foi acordado com o barulho de colegas.

