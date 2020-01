BBB20: Boninho confirma Casa de Vidro no sábado | BBB

O diretor geral do Big Brother Brasil revelou em seu Instagram quando começará a Casa de Vidro. Na publicação, Boninho respondeu à pergunta de um seguidor curioso. “Que massa! Mas quero saber mesmo é da casa de vidro que vc não falou mais nada!”, no que o diretor respondeu “sábado”.



Boninho confirma Casa de Vidro em seu Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)







>> Entre Chumbo e Bianca, vote: quem deve sair no Paredão desta semana?

As especulações eram de que o público saberia mais sobre a estrutura ainda nesta semana. Mas em Tweets do último domingo, 27, Boninho também respondeu alguns seguidores. “Casa de vidro essa semana ou na outra???”, no que ele respondeu: “Na outra”.

Na outra

— J.B. Oliveira (@boninho) January 27, 2020

A Casa de Vidro já foi feita em outras edições, como o BBB 9, BBB 11 e BBB 13. Na estrutura, alguns participantes ficam dentro do protótipo de vidro e lutam por uma vaga dentro da casa mais vigiada do País. Ainda nesta edição, a casa de vidro foi confirmada anteriormente por Thiago Leifert. Os brothers e sisters ainda não sabem da novidade.