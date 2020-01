BBB20: Brothers especulam sobre paredão de domingo | BBB

Petrix, líder da semana, articula paredão de domingo junto de outros brothers: Babu e Chumbo (Foto: Reprodução/BBB)





Após ganhar o título de líder na noite desta quinta-feira, 23, Petrix escolheu outros dez participantes para compor o lado VIP junto com o ginasta. As escolhas foram Lucas, Chumbo, Rafa, Manu, Gabi, Bianca, Mari, Babu e Felipe. Depois da prova, o líder e outros brothers passaram a especular sobre seus votos para o paredão de domingo.

Chumbo, Petrix e Babu conversam no Quarto do Líder sobre a formação. O surfista então afirma que a única peça do grupo camarote que poderia votar seria em Manu. “Não sei o que vai acontecer, se vai ser duplo ou triplo”, diz Petrix.

Na sequência, Chumbo reúne avatares dos participantes e os movimenta até chegar em uma probabilidade: Chumbo, Manu e Pyong. “Vai ser isso aqui, acho que vai ser triplo”, comenta o brother.

Fora da da área VIP, Hadson e Guilherme conversam na varanda. Hadson rememora ao brother que só podem votar em membros do grupo Camarote e afirma que Manu Gavassi será sua opção. “Ela não me dá abertura”, comenta.

Motivo para Pyong ir ao paredão deve ser punição sofrida pela casa



Pyong Lee é um dos participantes desta edição







O youtuber causou a primeira punição coletiva da edição após usar as câmeras do confinamento para mandar recados. Após ser alertado pelo Big Boss, toda a casa perdeu 100 estalecas de seu bolso. “Vida que segue”, afirmou a misteriosa voz.

Pyong se desculpou e Lucas comentou em tom de brincadeira ao falar que Pyong deveria hipnotizar todos da casa para dormirem bem em forma de compensar a perda. Novamente, os participantes foram advertidos e perderam mais 100 estalecas. “Senhores, a voz não é assunto dentro da casa”, completou o Big Boss.

Ele foi o único do grupo Camarote a não compor o lado VIP da casa. Pyong chegou a ser escolhido por Petrix, mas teve seu posto tomado de volta pelo líder, que acabou usando mais pulseiras do que deveria.