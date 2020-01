BBB20: brothers planejam para que sister comprometida se relacione com alguém dentro da casa | BBB

Brother revelou estratégia amorosa para sisters; (Foto: Reprodução/Globo)





O clima na casa do Big Brother Brasil está se acirrando entre os participantes. Após a eliminação de Chumbo na noite desta terça-feira, 28, os brothers perceberam que deveriam articular estratégias para permanecerem na casa. Uma das opções pensadas pelos homens foi a de aproximar amorosamente Lucas e Felipe das meninas comprometidas do grupo Camarote, dentre elas, a influencer Mari Gonzalez, que está em um relacionamento sério com o ex-BBB Jonas Sulzbach.

>> Com 75,54%, o surfista Chumbo é o primeiro eliminado da casa

>> Ex-BBB Jonas chora e sai em defesa de Mari após comentários sobre zoofilia

Enquanto Hadson conversava com as sisters, Gizelly comentou que sentiu alguns olhares adversos de alguns da casa. Em seguida, ela questionou ao paraense se Lucas e Felipe foram sinceros ao se aproximar delas, com Marcela complementando ao saber se eles não estariam usando-as. Hadson desconversa e afirma que os brothers foram, sim, sinceros com elas.

Mais tarde, ao conversar com as duas sisters, Hadson e Felipe apontaram sua estratégia para permanecerem na casa. Hadson abre o jogo. “O Lucas, a gente tá usando ele para distrair. Para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora”.

Mano?? O Hadson falando que a estrategia deles é fazer com que as mulheres casadas cedam, querem fazer elas trairem #BBB20 pic.twitter.com/ACcPDEQpWM

— Renan (@RealitysComment) January 29, 2020





Horas depois, Lucas ofereceu uma massagem nas costas de Mari, que comentou com Flayslane: “Eu fiquei noiada de acharem que está com maldade”. A influencer Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, logo rebate. “Ah não! Esquece. Não tem maldade”.