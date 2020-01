BBB20: com Petrix encurralado por Pyong, entenda o paredão desta semana | BBB

Pyong ficou com o poder de indicar algum brother ou sister para o paredão (Foto: Reprodução/BBB)





Os participantes do Big Brother Brasil tiveram surpresas na noite desta quinta-feira, 30. Antes da prova do líder, o apresentador Tiago Leifert anunciou aos telespectadores como será formado o paredão desta semana.

Os brothers e sisters terão três dias para definir os outros emparedados. O plano começou antes da prova do líder na noite da quinta-feira. A prova de corrida foi inspirada em uma disputa ocorrida no BBB5, mas com um diferencial: as raias foram escolhidas pelo público em votação. Uma daria a liderança da semana e outra daria o poder de indicação ao paredão.

No total, serão quatro indicados nesta semana. No sábado, haverá Big Fone na casa; quem atender, poderá indicar alguém. No domingo, o líder indicará seu emparedado e ainda há a votação na casa. No mesmo dia, Petrix e o mais votado pela casa irão disputar a prova Bate e Volta, já que as outras indicações são diretas e inalteráveis. Quem ganhar, ficará fora do paredão triplo da semana.

A prova do líder consagrou Guilherme e Pyong que, respectivamente, ficaram com as raias premiadas do líder e da indicação. Pyong então indicou Petrix, ex-líder e acusado de assédio por alguns telespectadores do reality.