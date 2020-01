BBB20 deve ter Casa de Vidro: relembre todas as vezes que o reality usou a dinâmica | BBB

Casa de vidro em shopping do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Rede Globo)





O Big Brother Brasil 20 (BBB20) começou nesta terça-feira, 21, prometendo uma releitura de edições passadas, incluindo a Casa de Vidro, muito pedida pelos fãs. Ao todo foram quatro casas de vidro em três edições desde que o programa estreou em 2002. A dinâmica apareceu pela última vez no Big Brother Brasil 13 (BBB13). O POVO fez uma lista relembrando todas as vezes que o recurso foi usado.

Big Brother Brasil 9

Foi a primeira vez que a Casa de Vidro apareceu no programa. Era chamada também de “bolha”. Daniel, Emanuel, Josiane e Maíra ficaram uma semana confinados em shopping do Rio de Janeiro. Com 94% dos votos, Emanuel e Josiane foram os escolhidos para entrar na casa. Na mesma edição, já na 5ª semana, uma casa de vidro foi colocada no jardim do programa. Com 59% dos votos, o público escolheu que os dois entrassem no programa.

Big Brother Brasil 11

Novamente em um shopping do Rio de Janeiro, a bolha abrigou os cinco participantes eliminados para entrarem novamente na casa já com o programa em curso: Ariadna, Igor, Maurício, Michelly e Rodrigo. Maurício foi o escolhido e retornou ao jogo.

Ao retornar, MauMau marcou com a célebre frase: “aAguém viu meu chinelo aí?”, surpreendendo a todos, inclusive Maria, que ficou “viúva” com sua saída do confinamento, mas acabou se envolvendo com Wesley, que entrou na casa após a saída de MauMau.

Big Brother Brasil 13

Na 13ª edição do programa, a casa de vidro retornou novamente com André Coelho, Khamilla Salgado, Bernardo Lima, Kelly Baron, Marcello Soares e Samara. Dessa vez, a casa ficou em São Paulo e durou também uma semana. A rotina podia ser acompanhada assim como a da casa principal, só que no horário de 10h às 22h. Marcelo e Kamilla foram escolhidos para ocupar as duas vagas.

