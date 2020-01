BBB20: Guilherme é o novo líder e Petrix vai ao paredão | BBB

Modelo Guilherme foi escolhido o novo líder do BBB20 (Foto: Reprodução/Rede Globo)





O modelo Guilherme se tornou o segundo líder da edição 2020 do Big Brother Brasil (BBB20). A prova de corrida foi inspirada em uma disputa ocorrida no BBB5, mas com um diferencial: enquanto em 2005 ganharia a liderança quem chegasse em primeiro na corrida de saco, desta vez os papéis foram definidos por votação do público: uma raia daria a liderança, e outra daria o poder de indicar alguém ao paredão.

Pyong escolheu a raia 7 e ganhou o direito de escolher alguém para ir ao paredão. O hipnólogo escolheu Petrix, que correrá o risco de ser eliminado na próxima terça-feira, 4. Pyong demonstrou choque com os relatos de Gizelly sobre Petrix, e indicou o ex-ginasta, que tem sido alvo de críticas do público, prontamente.

Leia mais sobre BBB20: Petrix Barbosa segura seios de Bianca Andrade durante festa e público pede expulsão do BBB20 por assédio

Guilherme, por sua vez, escolheu a raia 2 e se tornou líder, escolhendo Hadson, Bianca, Lucas, Flayslane, Felipe, Rafa, Mari, Manu e Victor Hugo para lhe acompanhar no lado VIP.