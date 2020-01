BBB20: Marcela se impõe contra plano amoroso de brothers | BBB

Marcela comentou com Gizelly sobre o plano de brothers (Foto: Reprodução/Globo)





Após a revelação da estratégia amorosa contra sisters comprometidas da casa, Marcela comenta com Gizelly sobre o plano. “Eu não vou fazer parte disso. Eu quero muito estar aqui, quero muito o dinheiro, mas nunca na minha vida eu vou aceitar uma coisa dessas. É contra tudo o que eu sou, tudo o que eu penso na vida. Eles podem achar o que quiser, azar o deles. Eu não vou fazer alarde“.

Logo após, Gizelly comenta que não sabia do plano e que ficou impressionada com Hadson, que revelou a ideia para as sisters. “Você não viu que já começou?”, pergunta a advogada, no que a médica responde. “É nojento. Eles são esse tipo de pessoa e vão fazer isso com a gente em algum momento.”

Marcela prefere não comentar sobre o assunto com as outras sisters: “Eu só não vou falar porque tenho medo de elas não acreditarem”. E continua: “Vou tentar tirar elas das situações”

Os comentários são sobre a estratégia criada por Hadson, Felipe e Lucas para fazerem a aproximação dos brothers em relação às sisters comprometidas na casa e, assim, elas terem um relacionamento amoroso. Um dos alvos é a influencer Mari Gonzalez, que namora o ex-BBB Jonas e que já foi apontada como o próximo voto de Felipe ao paredão.