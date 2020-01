BBB20: participantes dos dois grupos se encontram pela 1ª vez após queda de muro e sister vira meme | BBB

Com a emoção e a correria, a sister Gizelly acabou escorregando (Foto: Reprodução/Twitter)





No segunda noite do Big Brother Brasil 20 (BBB20), o muro que dividia os participantes no reality show caiu e os brothers dos dois times, pipoca e camarote, puderam se conhecer pessoalmente. Na estreia, eles se comunicaram apenas por voz, sem contato físico e visual.

Os participantes começaram a noite jogando o “jogo da verdade”, após uma tarde conversando e cantando. Eles foram confinados em quartos enquanto a produção retirava o muro. Sem a barreira, famosos e inscritos puderam se conhecer e se abraçar.

Eles já tinham especulado e tentado conversar. Flayslane, Thelma, Marcela, do lado da pipoca, conversaram com Manu Gavassi, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Gabi Martins e Mari Gonzalez, do lado do camarote.

Entretanto, além da comoção com a queda do muro, os internautas não deixaram passar o “escorregão” que a sister Gizelly levou com a correria de abraços e apresentações. Confira o momento da queda da sister:

A GIZELLY CAINDO E A MANU RINDO KKKKKKK #BBB20 pic.twitter.com/3nC2FKTbSE

— juliana (@doctorjubz) January 23, 2020