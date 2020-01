BBB20: participantes escolhidos pela casa de vidro entram na próxima terça-feira | BBB

Casa de vidro em shopping do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Rede Globo)





A casa de vidro do BBB20 será composta por dois homens e duas mulheres. As informações são da Folha de S. Paulo. Com início neste sábado, 1°, a casa será colocada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, e os quatro concorrentes terão que competir pela preferência do público para entrar no reality show. Serão duas vagas, uma para homem e outra para mulher.

A expectativa dos fãs é que desta vez a dinâmica seja feita com ex-BBBs. O resultado será anunciado na próxima terça-feira, 4, mesmo dia em que ocorrerá eliminação. No mesmo dia haverá a entrada dos novos brothers.

CASA DE VIDRO

Ao todo foram quatro casas de vidro em três edições desde que o programa estreou em 2002. A dinâmica apareceu pela última vez no Big Brother Brasil 13 (BBB13).

No Big Brother Brasil 9 foi a primeira vez que o recurso apareceu no programa, sendo chamado também de “bolha”. Daniel, Emanuel, Josiane e Maíra ficaram uma semana confinados em shopping do Rio de Janeiro. Com 94% dos votos, Emanuel e Josiane foram os escolhidos para entrar na casa. Na mesma edição, já na 5ª semana, uma casa de vidro foi colocada no jardim do programa. Com 59% dos votos, o público escolheu que mais dois jogadores entrassem no jogo.