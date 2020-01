BBB20: Petrix passa genitália na cabeça de Flayslane e revolta web | BBB

Petrix encosta genitália na cabeça de sister, e web protesta: ‘assédio’ (Foto: Reprodução/Rede Globo)





Durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira (30) no Big Brother Brasil, usuários do Twitter apontaram momentos em que Petrix estaria assediando as sisters durante a festa. Em um dos momentos, ele chama Bianca para dançar, que responde: “danço, mas não me agarra porque eu tenho namorado e você também”. Em outro momento, usuários apontam que ele abraça Gabi, que pede pra ele soltar.

Uma das cenas registradas pelo internauta mostra o ginasta dançando com a genitália encostada na cabeça de Flayslane e ri com outros brothers.

É SERIO ISSO????? PORRA BONINHO JÁ TÁ PASSANDO DA HORA DE EXPULSAR #BBB20 pic.twitter.com/CuTzcFlQ4c

— xoxorio (@ozorio_julia) January 30, 2020

“Almoço quebra-nozes”, comentou Lucas rindo, se referindo aos testículos do ginasta.

Ainda durante a festa, Thelma, Gizelly e Marcela falaram sobre a estratégia de alguns brothers de tentarem seduzir as colegas de confinamento que são comprometidas.

As três concordam que os homens estão tentando manipular. “Só de olhar eles conversando na sala, está um machismo nojento. Imagino lá fora o que não está passando”, analisa Thelma.

Gizelly afirmou que vai lutar com o machismo e que vai fingir estar ao lado dos brothers. “Eu vou jogar contra o machismo, contra a opressão, por tudo o que vivi. Eu achava que nunca seria capaz de ser falsa. Igual a esses dias todos, você viu que eu estava mal. Mas eu vou dar sorriso”.

Marcela diz que é o melhor manter essa estratégia, até porque elas podem ser mal interpretadas pelas outras pessoas da casa. “Eu entendo a estratégia da Gi e acho que até dá para levar por um tempo, porque, se a gente falar agora, a gente vai pagar de louca e a casa inteira vai achar que a gente é louca”.

Ela diz ainda que vai tentar afastar Mari Gonzalez de todas as conversas com Lucas. “Eu quero tirar a Mari de todas essas conversas. Vai lá, chama ela para dançar dançar daqui a pouco”.

Gizelly contou a estratégia para Pyong, que pareceu chocado com a informação. Ela pediu, então, que o brother vença a prova do líder, que acontece nesta quinta.

Thelma chegou a duvidar que a estratégia dos brothers fosse verdadeira. Durante a festa, Lucas diz para Petrix que o único jeito de ganhar é “queimando elas”.

Petrix diz para Lucas: “nós estamos dominando, tá?”. O catarinense diz saber disso e Petrix segue: “É isso que importa, que elas nos perdoem no final”. Lucas constata que as sisters estão “se incomodando”.

“Que as nossas se virem no final e escutem nosso recado agora”. Lucas diz que tem uma estratégia definida para chegar até à final. “É o único jeito de a gente ganhar isso aqui, queimando elas”, conclui o fisioterapeuta. Petrix diz que tem a vantagem de gostar de dançar e que isso pode ser útil com as sisters. “Queimar pra chegar”, finaliza Lucas.