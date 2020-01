BBB20: repórteres do O POVO comentam sobre a nova temporada do reality | BBB

Os participantes foram divididos em dois grupos: Pipoca e Camarote (Foto: Divulgação/Gshow)





Os repórteres Lucas de Paula e Lia Bruno comentaram as expectativas para a 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB20) em live na página do O POVO nesta segunda-feira, 20. Com anônimos, famosos, casa de vidro e releitura dos anos anteriores, o reality show promete ser nostálgico para os fãs.

A nova temporada estreou nessa terça-feira, 21, e começou com um muro dividindo os participantes em dois grupos: Pipoca, na casa principal; e Camarote, no outro lado do muro, com acesso apenas ao quarto do líder e parte do jardim. Os grupos competiram pela prova do líder e o time Pipoca saiu vitorioso, ganhando imunidade para o próximo paredão.