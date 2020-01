BBB20: Saiba como foi o tempo real do programa de estreia do reality show | BBB

Os participantes do BBB20 serão divididos entre os times camarote e pipoca (Foto: Gshow)





Hoje, terça-feira, 21, teve início mais uma edição do Big Brother Brasil (BBB20). Uma das surpresas prometidas para este ano foi a volta de “ex-brothers”, antigos participantes do programa. No primeiro dia do programa os participantes já foram submetidos a uma prova de imunidade. Saiba como foi o tempo real do programa de estreia do BBB 2020.

Anônimos entram na casa

A entrada dos jogadores não aconteceu ao vivo. Na edição, o programa mostrou como foi a entrada dos 9 participantes anônimos na casa principal. Felipe, Flayslane, Gizelly, Guilherme, Lucas, Marcela, Thelma e Victor Hugo foram os anônimos a entrar no jogo.

Famosos entram na casa

Separados dos anônimos por um muro, os 9 participantes famosos foram confinados no lado da casa onde tem o quarto do líder. Babu Santana, Bianca Andrade, Gabi Martins, Lucas Chumbo, Manu Gavassi, Mari Gonzalez, Petrix, Pyong Lee, Rafa Kalimann foram os influencers a entrar na casa.

Tiago Leifert conversa com participantes pela primeira vez

O apresentador Tiago Leifert deu as boas-vindas aos dois lados da casa, e conversou com alguns dos participantes e comentou alguns dos acontecimentos.

No lado do “Camarote”, onde estão os famosos, eles ganharam até almoço pela produção, enquanto o outro lado teve que cozinhar a própria comida.

Prova de imunidade

Tiago Leifert anunciou ao público sobre a prova de imunidade e pediu aos jogadores para pegarem coletes na dispensa.

Tiago Leifert explica prova

A prova, com patrocínio do Burger King, está sendo explicando por Tiago Leifert aos brothers. A equipe que ganhar estará imunizada.

Tiago Leifert dá início à prova

Na prova, um copo gigante com refrigerante deve ser mantido pelos Brothers, que não podem deixar que ele esvazie. Uma grande escada está montadae um copo pequen deve ser usado pelos participantes após subir essa escada para pegar o líquido que está caindo. Quando o líquido chegar ao fim o grupo está eliminada e vence a equipe adversária.

Repórter do O POVO comentam sobre a nova temporada:

A estreia do programa se deu com os brothers se conhecendo pela voz. Uma especulação acredita que um participante bastante marcante de antigas edições do reality fará uma participação neste primeiro episódio. O boato surgiu após uma seguidora comentar na postagem do Boninho com a seguinte pergunta: “Boninho, terá ex-‘BBB’? Diz que sim”. O diretor apenas curtiu a mensagem, mas os internautas acreditam que isso foi uma pista de que um ex-participante realmente irá aparecer no BBB 2020 já na estreia.

No mesmo texto em que comentou sobre a prova de imunidade, Boninho revelou que a competição tem como anunciante uma rede de lanchonetes. Em seu perfil no Instagram, a empresa alimentícia afirmou: “A casa mais vigiada do Brasil está voltando. A gente garante: um grande nome vai voltar nessa edição. Vocês têm algum palpite? A gente só vai descobrir no dia 21/1”. Fato que reforçou os boatos.

