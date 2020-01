BBB20: vote no paredão da semana; quem deve sair? | BBB

Bianca foi indicada pelo líder da semana Petrix. Chumbo perdeu a prova “Bate-Volta” contra Pyong e está oficialmente no paredão (Foto: Reprodução/BBB)





Após a formação do Paredão neste domingo, 26, dois participantes estarão na batalha por uma vaga na casa. Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi indicada pelo líder Petrix.

No confessionário, os brothers se dividiram nos votos entre Pyong e Chumbo. Os jogadores participaram de uma prova surpresa criada nesta edição do programa, no qual o vencedor voltaria para a casa. Pyong, que teve dez votos pela casa, conseguiu vencer a prova e escapar do paredão.

