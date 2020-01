Bell Marques celebra edição do Bonfim de Tarde com casa cheia

A Bahia Marina voltou a ser um dos espaços mais disputados depois do cortejo em direção à Igreja do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira (16), para a cerimônia de lavagem das suas escadarias. O ritual sagrado foi seguido de festejos pela cidade e um deles foi o Bonfim de Tarde, comandado pelo anfitrião Bell Marques e a banda É O Tchan. A edição deste ano, inclusive, teve casa lotada.

Foto: Fabio Cunha/Divulgação

“Quando as pessoas começam a perguntar do evento antes mesmo dele começar as vendas é porque já se firmou no calendário da cidade e da temporada. E o Bonfim de Tarde é um desses casos. Chegamos à 4ª edição de sucesso, com casa cheia e o público disputando ingresso. Fico feliz com o sucesso desse projeto, que é realizado com muito carinho e, a cada ano, só cresce e se fortalece. Mais uma vez, foi lindo!”, celebrou Bell.