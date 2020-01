Bem-vindo a ‘vida adulta’: saiba o que fazer para garantir um emprego depois da faculdade

Enfrentar o mercado de trabalho pós-faculdade não é uma tarefa fácil. Concorrência, falta de vagas e demissões em massa em grandes empresas têm assustado a vida dos recém-formados ou quase formados. Mas, como existe solução para tudo nesta vida, o iBahia conversou com a consultora de desenvolvimento e transição de carreira Mariangela Schoenacker sobre o assunto.

Foto: reprodução



Mariangela, diretora de Operações da consultoria global Lee Hecht

Harrison (LHH), garantiu que o primeiro passo é fazer uma autoanálise.

“Comece olhando para você. Qual o seu grau de autoconhecimento? Como

você está transitando e comunicando sua mensagem no mercado?

Não

adianta só mandar currículo se não estiver preparado para responder

sobre suas habilidades e o que está ocorrendo no mercado”, aconselhou.

Você precisa ter bem claro quais são suas habilidades, o que gosta de fazer e o que pode oferecer ao mercado. Depois, tenha em mente que deve procurar trabalho e não uma vaga.

“Converse com pessoas da empresa e veja como pode ajudar através de um trabalho temporário, estágio e consultoria. Talvez esteja aí a oportunidade de um trabalho dos seus sonhos, de algo pequeno que pode surgir de uma parceria diferente e que faça sentido para os dois”, esclareceu Mariangela.

Foto: reprodução / Getty Images



Durante a sua busca, circule, participe de eventos, faça cursos (on-line e/ou presencial) e pesquise sobre as novas tecnologias e modelos de negócio do setor que quer atuar. Além disso, aproveite todas as oportunidades de fazer networking (rede de contatos), de conhecer e conversar com profissionais mais experientes e influentes na área.

Mariangela Schoenacker ainda reforçou que vale vivenciar programas de jovem aprendiz, estágio, voluntariado, hachatons, maratonas e trainees para desenvolver mais habilidades profissionais.

A especialista também fez um guia com cinco passos essenciais para ter sucesso na vida profissional. Confira:

1. Invista no seu autoconhecimento e desenvolvimento;

2. Entregue resultados sempre superiores ao que for demandado;

3. Seja empático, colabore sempre com todos nos mais variados níveis;

4. Nunca deixe de desenvolver novos conhecimentos;

5. Mantenha uma comunidade de líderes que você apoie e possa te apoiar. Ninguém faz nada sozinho.