Você com certeza já ouviu muita coisa sobre o Pó de Guaraná, algumas notícias verídicas e outras que são consideradas mito sobre este alimento que é bem consumido por pessoas que fazem atividades físicas ou por outras que cuidam da sua saúde e bem estar.

O pó de guaraná tem como característica ser um “energético natural”, assim como o café. Saiba também sobre Meratrim, um produto que está revolucionando o mercado do emagrecimento.

Talvez você só tenha ciência que o guaraná só servia como produção de refrigerante, bem consumido no Brasil, por sinal. Guaraná é uma planta daespécie nativa da região amazônica e seus frutos apresentam cor vermelha alaranjada que, quando maduro, abre parcialmente de forma a expor as sementes arredondadas. De sabor ligeiramente amargo e aroma pouco perceptível, é das sementes que se extrai o pó de guaraná.

O Brasil é praticamente o único país que produz em alta escala comercial.

Uma série de substâncias, além da cafeína, compõem a semente do fruto. Entre elas estão:

Carboidratos, que correspondem a cerca de 60% do peso seco;

3% de fibras;

Potássio, fundamental no processo de contração muscular;

Fósforo, importante para a saúde de dentes e ossos e faz parte da membrana de células;

Ferro, essencial para o transporte de oxigênio e nutrientes pelos glóbulos vermelhos;

Vitamina A, essencial para a saúde ocular e a cicatrização de tecidos;

Vitamina B1, envolvida em reações do metabolismo energético;

Flavonoides, que auxiliam no controle e redução do colesterol LDL — o “colesterol ruim”;

Metilxantinas (como a cafeína, teobromina e teofilina), que demonstram efeito positivo sobre a capacidade concentração;

Polifenóis (catequina e epicatequina), compostos bioativos que são conhecidos pela grande capacidade antioxidante e atuam protegendo as células contra os radicais livres, responsáveis pelo processo de envelhecimento precoce.

Os benefícios para a corrida e como consumir o pó de guaraná

Para quem faz atividade física, o pó de guaraná pode ser um recurso ergogênico por causa de concentração de cafeína, promovendo o desempenho nos exercícios pelo estímulo ao SNC e melhora na percepção de capacidade física e esforço. Dessa forma, a substância retarda o início da fadiga diante de exercícios prolongados e exaustivos.

A quantidade recomendada do pó depende de fatores que variam de acordo com a pessoa, como idade, peso e o gasto energético. No entanto, como dosagem segura para adultos, a quantidade diária de 0,5 a 2 g é o suficiente. Ou seja, o equivalente a 1 a 4 colheres de café ao longo do dia.

Quanto ao momento de seu consumo, é ideal que seja antes do exercício, cerca de 1 hora antes, com a refeição pré-treino. Nesse caso, orienta-se o acompanhamento da frequência cardíaca durante a sessão de treino, e é contraindicado para pessoas com doenças cardiovasculares, insônia, gestantes, lactantes, entre outros. O pó pode ser misturado à água ou a outras bebidas, como sucos de frutas, vitaminas, smoothies e até iogurtes, já que podem amenizar o sabor amargo do produto.

Fonte de informação: Drª Clarissa Hiwatashi Fujiwara (CRN3 – 32841), nutricionista.

E também o website https://www.ativo.com/