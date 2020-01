Benfica define valor de proposta ao Athletico por Bruno Guimarães; negócio esbarra em ‘obstáculo’

​Os próximos passos da carreira do jovem Bruno Guimarães ainda não foram definidos após temporadas de destaque no ​Athletico-PR. O meio-campista, peça-chave do Furacão na conquista de títulos nos últimos anos, chegou a estar muito próximo de fechar com o Atlético de Madrid, da Espanha, mas o acordo não foi confirmado. No entanto, seu futuro deve ser mesmo no futebol europeu. Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

A equipe colchonera tinha a opção de compra de Bruno Guimarães, adquirida na época da contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. Apesar disso, o Atlético de Madrid optou por priorizar um reforço para o ataque e não ativou a preferência. Após o espanhóis saírem de cena nas tratativas, o Benfica, de Portugal, entrou forte na briga para ficar com o meio-campista e já apresentou proposta.

De acordo com informação divulgada pelo ​jornalista Bruno Andrade no site Goal, na manhã desta sexta-feira (3), os encarnados enviaram uma oferta ao Athletico-PR antes mesmo da virada do ano. A diretoria do Furacão tem na mesa uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões na conversão atual), além de valores estabelecidos mediante o cumprimento de metas, para negociar o camisa 39, de 22 anos.

A depender do % que ficamos dele pode ser uma boa. Só é inadmissível perder o Bruno nessa janela e não ter contratado o Cantillo, que não era tão caro e mais se aproxima do estilo de jogo dele — Daniel Driessen Jr (@DDriessen) 3 de janeiro de 2020

O negócio vem sendo discutido há algumas semanas e esbarra em um ‘obstáculo’ importante. O Furacão ainda permanecerá com uma participação nos direitos econômicos de Bruno Guimarães, parte que ainda não foi definida e é vista como grande entrave nas tratativas. O meio-campista também desperta o interesse de outros clubes europeus, como Arsenal, Chelsea e PSG, além do Flamengo.