Benfica manifesta interesse, e Fluminense fica mais distante de manter joia

​Ao passo que se aproxima de anunciar sua primeira contratação para 2020 – ​o atacante Felippe Cardoso, que atuou esta temporada pelo Ceará -, o Fluminense pode estar se despedindo de um jovem revelado em suas categorias de base: Evanilson, centroavante de 20 anos que anotou os dois gols do time carioca na rodada final do Brasileirão.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Apesar de ainda não ter desistido oficialmente de tentar manter o garoto para 2020, o Tricolor Carioca vive uma verdadeira ‘sinuca de bico’ na situação: pela demora do clube em abrir negociações de renovação contratual, Evanilson assinou pré-contrato com a Tombense-MG, clube ligado a um dos empresários do atleta, Eduardo Uram. Seu vínculo com o Flu expira em fevereiro do próximo ano e, por isso, já estava livre para negociar com outro clube.

O time das Laranjeiras mantinha conversas ativas para tentar mantê-lo via empréstimo, mas o interesse de um terceiro clube no futebol do atacante dificultou ainda mais a ‘equação’. De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o atleta está sendo monitorado pelo Benfica, que pode formalizar proposta pela aquisição de uma fatia de seus direitos econômicos. Se a oferta se concretizar, o Fluminense dificilmente conseguirá convencer o atacante e seu estafe de que permanecer nas Laranjeiras é o melhor destino.

Se Evanilson melar vamos ver quantas contratações de empresário também vão melar 👀 — Fred Castello Branco (@Fredcbranco) December 31, 2019

Caso o destino de Evanilson seja, de fato, a despedida do Fluminense, será mais um caso para a torcida tricolor lamentar. Além de não ter desfrutado nada do potencial do jovem talento, o clube carioca sairá de ‘mãos abanando’, sem nenhuma compensação financeira. Toda esta situação poderia ter sido evitada se os dirigentes tricolores, desta ou da gestão anterior, tivessem prestado mais atenção na situação contratual do camisa 17.

Crédito da foto de cobertura: Divulgação/Fluminense