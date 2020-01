Bernardo, hoje no Brighton, conta trajetória e elege exemplo para evoluir na lateral

Aos 24 anos, Bernardo Fernandes a Silva Junior vive um sonho que é, também, o de muitos atletas: disputar a Premier League. Desde 2018, defende o Brighton, time que atualmente ocupa a 15ª posição na tabela. Mesmo que a realidade de momento seja um pouco mais modesta, o jogador acredita que o clube, com a ambição demonstrada, possa aos poucos construir um projeto que o leve a disputar títulos. E ele, claro, quer estar preparado para isso.

Em entrevista à ​Betway, o lateral-esquerdo contou um pouco do caminho que traçou no futebol até agora, desde os tempos de Brasil:

“Eu passei muito tempo nos times da Red Bull. Joguei no Red Bull Brasil, no Red Bull Salzburg e depois no Red Bull da Alemanha RB Leipzig) e senti que era o momento de eu buscar um outro lugar para trabalhar. Eu achava que estar em um outro ambiente seria algo bom para a minha carreira, e o Brighton foi o time que apareceu ali no momento, ofereceu um projeto muito legal, de vir para a Premier League, que eu acho que é um objetivo que todo jogador tem, a liga mais disputada do mundo“, revelou.

Na sequência, Bernardo contou que vê, em seu futebol, características semelhantes às de Filipe Luis, que fez carreira na Europa e na seleção brasileira e, atualmente, é uma das estrelas do ​Flamengo. “ A gente tem até um estilo parecido. Ele é um defensor que sabe apoiar e, olhando por esse ângulo, acho que a gente é parecido sim. Tem uma média de jogos muito bons. Você nunca vai ver ele fazer um jogo ruim. E isso é algo que eu busco. Ele é um cara muito confiável e alguém em quem eu sempre me inspirei muito”, disse durante a ​conversa.

Porém, Bernardo sabe que precisa evoluir e que o conceito a respeito do que se espera de um lateral está mudando. “ Eu tenho a ideia de que o lateral é um defensor e que apoia quando possível, quando dá. Lógico que isso vem mudando. O Liverpool, por exemplo, tem dois laterais que dão dez assistências por temporada. Então, acho que se vive um momento de transição. E eu também estou. Com o conceito da posição mudando, eu também tenho que me atualizar.” O brasileiro também deu um pitaco sobre Marcelo, do Real Madrid. “ Tecnicamente, se eu pudesse pegar alguma coisa de algum lateral seria do Marcelo, porque a técnica dele é fora de série. Lógico que defensivamente ele talvez não seja o melhor do mundo. Se ele defendesse um pouco melhor, era unanimidade”, concluiu. E vamos combinar: de referência, o atleta do Brighton está muito bem servido.