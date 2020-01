O sonho das crianças, e também dos adultos, é conhecer de perto os personagens que fazem ou fizeram parte da infância de todos, e esse encontro só é possível visitando os parques da Walt Disney World em Orlando, nos Estados Unidos, e do Beto Carrero World, no sul do Brasil.

Os parques da Disney World oferecem muitas atrações e shows, além da possibilidade dos visitantes ficarem hospedados nos resorts de luxo. Esse destino em Orlando realiza o desejo de conhecer, abraçar e tirar foto com o Pato Donald, a Cinderela ou o Mickey Mouse! Mas o Beto Carrero World não fica atrás: é um parque fantástico, que oferece uma grande variedade de atrações, além de ter muitos hotéis e restaurantes ao redor, shows e grandes surpresas.

O Beto Carrero World fica no estado de Santa Catarina, perto de Camboriú, e é o maior parque de atrações da América Latina. Foi criado pelo já falecido Beto Carrero, um artista paulista, há quase 30 anos, e hoje são os seus filhos que tomam conta do parque, cuidando de cada detalhe e acrescentando sempre novas atrações e shows interessantes.

Quem vai para o Beto Carrero World pela primeira vez, fica na dúvida: por onde começar? Afinal, são mais de 100 atrações dentro de 14 quilômetros quadrados! É claro que essa extensão não está totalmente construída, só o 22%, para preservar a mata atlântica brasileira. É o mais parecido a Disney World! Começar pela Big Tower é uma boa opção, mas tudo vai depender da idade e da altura da pessoa. Há jogos para todos.

É importante destacar que, segundo a época do ano, as filas para as atrações podem ser imensas. É quando o Fast Pass ganha protagonismo, pois com esse passe não há necessidade de ficar na fila: com a aplicação no celular, controla-se a hora para ir para a atração e, desse jeito, poupa-se tempo. A mesma opção existe na Disney.

Algumas atrações divertidas no Beto Carrero World

Big Tower = é uma torre de 100 metros de altura com uma queda livre até 5 metros do chão. O visitante fica preso à poltrona. É muita adrenalina!

Fire Whip = é uma montanha russa invertida que tem cinco loopings. Começa bem devagar, gerando uma adrenalina que vai em aumento conforme avança a velocidade.

Star Mountain = outra montanha russa radical, que vai a 100 quilômetros por hora, mas possui menor quantidade de loopings e é mais baixa que a Fire Whip.

Trem da Terra da Fantasia = especial para as crianças, pois percorre o parque, contando a história do Beto Carrero como herói das crianças e dos animais.

Raskapuska = é um lindo passeio em bote através de um mundo de brinquedos, guloseimas e música. Lembra o mundo do Willi Wonka!

Extreme Show = é para quem gosta do mundo dos carros, pois tudo acontece num falso set de filmagem, onde carros, motos e caminhões andam fazendo piruetas e muito barulho.

Madagascar Circus = outro show, mas com os personagens do famoso filme, além de bailarinos e acrobatas. Ao finalizar o espetáculo, os espectadores saem de lá dançando a famosa música do filme “I like to move it!”, e todo mundo se diverte.

Crazy River Adventure = é uma atração para as crianças e para aqueles que querem se refrescar, pois é um rafting suave e tranqüilo por um rio, enfrentando algumas surpresas…

Beto Carrero ou Walt Disney?

São dois destinos indiscutivelmente atraentes, brindando opções de diversão para todos os gostos e idades. Cada parque oferece uma experiência diferente, mas igualmente divertida. Vale a pena conhecer e curtir ambos os parques, mas se financeiramente –ou por qualquer outro motivo– não puder viajar para os Estados Unidos, curtir o Beto Carrero World será uma experiência incrível.

Assim como Disney World tem o parque Animal Kingdom, no Beto Carrero World existe o Mundo Animal, com um zoológico e a Passarela dos Tigres. Tanto no parque americano como no parque brasileiro há praças de alimentação e de eventos, onde acontecem diversos tipos de shows. E também um parque relacionado com o mundo do cinema: o Disney Hollywood Studio e o Velho Oeste, com cenários de filmes.