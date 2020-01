Big Fone toca e desafia público na Estação da Lapa

Atenção: o Big Fone, o temido telefone do “Big Brother Brasil”, vai tocar em Salvador! A ação da Rede Bahia, que marca o lançamento do reality show na capital baiana, acontece na próxima segunda-feira (20), um dia antes da estreia do BBB 20, direto da Estação da Lapa.

A Rede Bahia quer levar ao público um pouco da emoção que os “brothers” e “sisters” têm na casa mais vigiada do país. A brincadeira acontece das 9 às 18 horas. A qualquer momento, o Big Fone pode tocar, e quem tiver coragem para atender ao telefone e cumprir o desafio proposto pela voz misteriosa, ganha um brinde exclusivo da emissora.

BBB 20

Sob o comando de Tiago Leifert, a 20ª edição do “BBB 20” estreia na terça, dia 21, na Rede Globo, logo após a novela “Amor de Mãe”. Entre as novidades da edição histórica do reality show, estão participantes convidados e inscritos, líder com mais poderes, novidades no Queridômetro e celular dentro da casa.