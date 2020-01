Biomassa de banana verde é saudável e ajuda a emagrecer; veja receita

A biomassa de banana verde é um creme feito com a fruta que pode ser acrescentado a molhos, bolos, sucos, sopas e outras receitas. Por ter uma ação parecida com a das fibras no organismo, a biomassa é considerada um alimento funcional. Ela também auxilia no funcionamento do intestino, reduz a absorção de gordura e glicose e é antioxidante. Ou seja, a biomassa é uma grande aliada para quem deseja perder peso.

O alimento pode ser consumido por todos, desde crianças a idosos, incluindo as gestantes. Ele também é indicado para quem tem certas restrições alimentares, como intolerância ao glúten, à lactose, diabetes ou alergias alimentares.

A biomassa de banana verde pode substituir ingredientes como leite condensado, creme de leite e maionese, porque funciona como um espessante. Nas receitas sem glúten, sua principal função é deixar as preparações mais macias. Aprenda a fazer:

Ingredientes:

10 bananas nanicas verdes

Modo de preparo:

Lave as bananas verdes com casca, uma a uma, e enxágue bem. Em uma panela de pressão com água fervente (para criar choque térmico), cozinhe as bananas verdes com casca, cobertas com água por 20 minutos. Desligue o fogo após os primeiros 8 minutos e deixe que a pressão continue cozinhando as bananas. Espere o vapor escapar naturalmente. Não force o processo abrindo a panela debaixo da torneira, por exemplo. Ao término do cozimento, mantenha as bananas na água quente da panela. Vá aos poucos tirando a casca da polpa, que deve ser passada imediatamente no processador. É importante que a polpa esteja bem quente, para não esfarinhar. Coloque a quantidade desejada da polpa cozida no processador.Processe até obter uma pasta bem espessa. Se não for utilizar imediatamente, guarde a polpa em recipiente de vidro. Essa polpa pode ser guardada por 3 a 4 meses no congelador, mas necessitará de um reprocessamento.