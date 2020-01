BMG pode ajudar o Corinthians a contratar mais um grande reforço

O Corinthians está fazendo mudanças importantes no time para 2020. Com a chegada do técnico Tiago Nunes, outros jogadores importantes do Alvinegro no passado acabaram indo embora, como é o caso de Ralf e Jadson, jogadores que não estão nos planos do clube paulista para a temporada 2020.

Corinthians pode contratar mais um grande jogador

Até o momento a principal contratação do Corinthians foi o meia Luan, que defendia as cores do Grêmio. O jogador de 26 anos foi contratado com a ajuda do Banco BMG, que patrocina o Timão e tem ajudou o clube no acordo que custou 5 milhões de Euros, cerca de R$ 22 milhões aos cofres do Corinthians.

Porém, além de Luan, o Corinthians pode chegar a um acordo com o Banco BMG para contratar outros jogadores. Quem garante isso é Duílio Monteiro Alves, em entrevista à Bandeirantes: ”Estamos buscando, pode acontecer sim, chegando em um formato para investir mais no futebol”, disse.

Hoje, o Corinthians trabalha no mercado da bola para conseguir um substituto de Clayson. O atacnate foi contratado pelo Bahia, situação que obrigou o Timão buscar um atleta com características semelhantes. Uma unanimidade dentro do Corinthians era Michael, ex-Goiás, porém, o jovem atacante acabou sendo contratado pelo Flamengo.