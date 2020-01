Boa atuação de Bruno Guimarães na Seleção motiva proposta milionária do Arsenal, diz portal Trétis

​O ​Athletico segue no mercado de transferências tentando encontrar o melhor destino para o grande destaque da equipe na temporada de 2019. O meia Bruno Guimarães desperta o interesse de mais de uma equipe na Europa e é cada vez mais provável que os próximos passos do jogador serão no Velho Continente. O ​Portal Trétis, especialista na cobertura do Furacão, trouxe uma nova informação sobre o futuro do jogador.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Segundo publicado pelo periódico inglês ​The Sun, o Arsenal entrou com força na disputa por Bruno Guimarães e prepara uma grande proposta ao Furacão. O motivo foi a grande atuação do jogador na estreia da Seleção Brasileira que disputa o Pré-Olímpico, onde o jovem contribuiu com uma assistência para o gol de Paulinho.

Os Gunners deverão oferecer aproximadamente 26 milhões de libras (o equivalente a R$ 141,7 milhões) e essa será a maior oferta pelo futebol do jogador. O site ​Goal informou que reuniões já aconteceram entre a diretoria do Arsenal e os representantes de Bruno Guimarães, mas a concorrência poderá ser dura, com o Lyon, da França, e o Benfica, de Portugal, também interessados em contratar o atleta.

Arsenal vai oferecer 26mi de libras pelo Bruno Guimarães +141mi de reais, meus amigos — fauzecu (@fauzecubas) January 21, 2020

Com 22 anos, o meia disputou 106 jogos com a camisa do Athletico e marcou 10 gols. Pelo Furacão, conquistou os seguintes títulos: Copa Sul-Americana e Campeonato Paranaense em 2018 e Copa do Brasil e Copa Suruga Bank em 2019. O jogador ainda foi eleito o melhor primeiro volante do Brasileirão da temporada passada no Prêmio Craque do Brasileirão, promovido pela CBF.