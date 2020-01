Mais de 196 mil pessoas viram pelo Facebook da Prefeitura de Penedo pelo menos um dos vídeos publicados na semana dedicada a Bom Jesus dos Navegantes. Os dados informados pela rede social mostram que 147.721 reações a alguma publicação da fanpage do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes no período entre 7 e 13 de janeiro de 2020.

O resultado das diferentes formas de agir dos internautas com a página da gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura ( https://www.facebook.com/PrefeituraPenedo/ ) leva em conta o compartilhamento de postagens, comentários em cada publicação e ainda as reações por meio de emojis.

Os dados sobre o mesmo período (de a 7 a 13 de janeiro) revela o alcance total de 163.892 usuários do Facebook aos conteúdos publicados na página oficial da Prefeitura de Penedo, principalmente entre os dias 09 e 12.

Entre todas as publicações relativas ao Bom Jesus em Penedo, o show do cantor baiano Bell Marques foi o mais visto (49,8 mil). Ele foi a atração principal da noite de abertura (quinta-feira, 09) na arena de eventos.

A transmissão do show da banda Calcinha Preta tem número aproximado de Bell Marques, com 49,1 mil. As apresentações de Gustavo Miotto, Marcafé, Mano Walter, Zezo e da cantora católica Adriana Arydes (10,7 mil) formam a lista que ultrapassa a casa dos dez mil acessos.

A cantora penedense Maxylene Cruz fechou a programação da sexta-feira, 10, já no amanhecer do sábado, com 9,3 mil.

No Instagram oficial da Prefeitura de Penedo, a rede social informa 31.223 visitas durante a semana dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes. Já no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo foram registradas 5.110 visitas (métrica também conhecida como sessão, ou seja, um acesso ao site) e 7.624 visualizações no mesmo período, frisando que visualizações (pageviews) é a quantidade de páginas visitadas do site.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP