‘Bom sucesso’: Diogo arma, e Nana perde bebê

A felicidade de Nana (Fabiula Nascimento) e Mario (Lucio Mauro Filho) vai durar pouco, em “Bom sucesso”. Disposto a se vingar de toda a família Prado Monteiro, Diogo (Armando Babaioff) volta e, dono dos direitos do livro de Eric (Jonas Bloch), vira o todo poderoso da editora.

Quando percebe que Nana anda enjoando e se equilibrando nas escadas do escritório, Diogo sabota o corrimão do local. Num desses enjoos, Nana vai segurar no corrimão solto, cai da escada e acaba perdendo o seu bebê.