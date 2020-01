Boninho despista sobre influenciadores como participantes do ‘BBB 20’: ‘Quem falou?’

O “Big Brother Brasil 20” já tem data de estreia: dia 21 de janeiro. Por isso, não faltam especulações sobre quem serão os confinados da casa mais vigiada do Brasil. Diversos veículos de informação noticiaram que os planos do reality incluíam youtubers, influenciadores e que até atores famosos foram sondados. Em novo post, Boninho, o diretor geral do reality, não desmentiu, mas preferiu despistar.

“Muito se fala, nada é verdade. Também nem tudo é mentira. Quer tentar adivinhar? O que tem atrás desse muro? O que é um muro do BBB? Quem vai, quem fica? É BBB20”, escreveu Boninho no Instagram.

“Espero que seja um sucesso de audiência. Só não gostaria de ver “influenciadores”. Esse pessoal precisa por o pé no chão e saber valorizar o que é uma participação num programa como o BBB”, comentou um fã. “Quem falou em influenciadores?”, rebateu o marido de Ana Furtado.

Para quem está ansioso, as redes sociais de Boninho são uma boa fonte de informação para conseguir spoilers. No último mês, um trecho da casa foi exibido, ainda em obras.