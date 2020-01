Boschilla pode ser, sim, o meia que o Inter há muito tempo procurava

​O acerto do​ ​Internacional com Gabriel Boschilla veio a premiar a insistência do clube em querer contar com este jogador. Desde dezembro já se falava na tentativa do Colorado em contratar o meio-campista, ex-Monaco. E, com a sua chegada, o técnico Eduardo Coudet ganha uma alternativa importante para o setor.

Em 3 jogos o inter fez 8 gols e tomou 4. Se arrumar essa questão defensiva e aprimorar a ofensiva, teremos um time muito competitivo em 2020. Com a chegada de Boschilia e a volta de Bruno Fuchs, acredito que vamos longe. — Daniel Fogaça (@fogaca_16) January 30, 2020

Boschilla é um meia-armador com características diferentes, por exemplo, de D’Alessandro. Enquanto o argentino faz o jogo girar em torno dele, dando o ritmo das ações, o novo reforço vermelho, além da qualidade com a bola no pé, agrega em intensidade e, também, no chute de longa distância. Ou seja, se Rodrigo Caetano e companhia procuravam alguém para atuar na faixa central do gramado, encontraram um nome que pode ser para lá de interessante.

Boschilla na do Lindoso

Aranguiz (se vier) na do Patrick

O inter vai voar 🙏🏼🇦🇹 — Raul Ghisio🇦🇹🧣 (@raulghisio1) January 30, 2020

Com Boschilla, Coudet tem a chance de concretizar a ideia de utilizar D’Ale mais avançado, sem perder a ligação entre a defesa e o ataque. Claro que, para isso, será preciso abrir mão de um atleta de mais contenção, o que naturalmente tende a acontecer. Se Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, que já estão em ação pelo Inter, se configuram em jogadores mais de lado, para dar velocidade ao time, o novo reforço completa o plantel com um estilo que há muito tempo era buscado. Sim, agora o Inter tem, definitivamente, mais um homem de articulação.