Botafogo anuncia lateral-direito; atleta é o oitavo reforço para a temporada

​Na manhã desta sexta-feira (24), o ​Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito Federico Barrandeguy. O jogador de 23 anos estava livre no mercado após não renovar seu vínculo com o Montevideo Wanderers, do Uruguai. O contrato com o alvinegro carioca vai até dezembro de 2021.

O uruguaio já está regularizado e pode estrear no domingo (26), contra o Macaé, no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Federico treina com o elenco desde o último sábado, no Espírito Santo, e vai disputar vaga com o ​lateral Danilo Barcelos.

Federico Barrandeguy defendeu apenas o Montevideo Wanderes em sua carreira. O jovem atleta foi revelado pelo clube uruguaio e disputou 31 partidas na última temporada. No total, o lateral-direito disputou 82 jogos e marcou três gols.

O lateral foi o oitavo reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferências e seria o último. Porém, o Glorioso ainda deve anunciar a contratação por empréstimo do meio-campista equatoriano Gabriel Cortez.

Em 2020, o Botafogo já anunciou outros sete reforços além de Barrandeguy, sendo: o zagueiro Ruan Renato, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Thiaguinho e Luiz Otávio, o meia Bruno Nazário e os atacantes Alexander Lecaros e Pedro Raúl.