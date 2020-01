Botafogo não desiste e tenta ‘última cartada’ por Gabriel, do Atlético-MG

​Ao mesmo tempo que tenta ser criativo no mercado para se reforçar, o ​Botafogo lida com uma perda difícil de ser processada. O zagueiro Gabriel, que atuou no clube carioca em 2019 via empréstimo, retornou ao Atlético-MG e está nos planos do clube mineiro para a temporada.

​​Apesar do jogador já estar em Belo Horizonte em pré-temporada pelo Atlético, o Glorioso ainda mantém as esperanças por um final feliz nessa história. Como destaca o ​UOL Esportes, uma fala recente do comandante Alberto Valentim deu a entender que o clube carioca ainda não ‘jogou a toalha’ pelo zagueiro.

“Gostei muito que a maioria dos jogadores ficou. Infelizmente perdemos o Gabriel, gostaríamos que ele continuasse e ainda tenhamos esperança que ele venha, mas o importante, e eu até falei em uma entrevista no ano passado, é que eu vivo a realidade do clube. A gente tem que entender o momento financeiro do clube, mas estou muito feliz com quem chegou para fortalecer o elenco esse ano”, afirmou.

Mano o Atlético Mg não facilita uma pro Botafogo que isso, não liberou o Vinícius e liberou pro Ceará, agora vai deixar o Gabriel no banco e não vai deixar o cara vim pro Botafogo. — Ng do Valqueire (@eNiiGee) January 10, 2020

O que dificulta a situação para o clube de General Severiano é seu baixo poder de barganha no mercado. A diretoria atleticana se recusou receber jogadores emprestados como forma de compensação, exigindo 3 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) para negociar Gabriel em definitivo, valor totalmente proibitivo diante da atual situação financeira do Glorioso.