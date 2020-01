Botafogo volta a negociar com Internacional direitos econômicos de volantes trocados em 2019

No início deste ano, o ​Botafogo e o Internacional trocaram Alex Santana e Rodrigo Lindoso. Agora, as diretorias voltam a negociar uma nova divisão dos direitos econômicos dos volantes. Na última troca, ficou decido que cada clube teria 50%, mas a nova oferta prevê que a divisão fique em 90/10, de acordo com o site ​GloboEsporte.com.

Sendo assim, o Alvinegro cederia 40% de Rodrigo Lindoso ao Colorado em troca de 40% de Alex Santana, ou seja, cada clube ficaria com 90% do seu jogador e manteria 10% do outro para uma futura negociação. Os jogadores fizeram uma boa temporada em seus respectivos times. Inclusive, Alex chegou a despertar o interesse do Vasco e do Bahia.

Rodrigo Lindoso assinou contrato com o Botafogo em 2015. Durante sua trajetória no Alvinegro, o atleta assumiu a titularidade em 163 jogos e cravou 16 gols. No Internacional desde 2019, o jogador disputou 46 partidas e marcou 6 gols. Já Alex Santana, que atuou no Inter em 2016 e foi transferido para o Alvinegro na última temporada, vestiu a camisa do Glorioso em 32 disputas e balançou as redes 10 vezes.

Botafogo e Inter fecharam acordo. Botafogo terá 90% dos direitos econômicos do Alex Santana e 10% do Rodrigo Lindoso. Automaticamente, o Internacional terá 90% do Lindoso e 10% do Alex Santana. Cada clube tinha 50% de cada jogador. #TUPI — Thiago Veras (@verasthiago) January 3, 2020

Para a temporada de 2020, o time de General Severiano confirmou até o momento o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o centroavante Pedro Raúl, o atacante Alexandre Lecaros, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho. Além disso, o zagueiro Carli, o atacante Lucas Campos e o goleiro Diego Cavalieri renovaram o contrato. Já Leandrinho e Fernandes voltam de empréstimo.