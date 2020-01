A equipe de Bragantino retornou nessa temporada 2020 ao Brasileirão Série A, mas a verdade é que o time já é o segundo, entre todos os gigantes do futebol brasileiro, que mais investiu para reforçar seu plantel.

Tendo como dono a enorme empresa da Red Bull, dinheiro nunca será problema para o Bragantino nas próximas temporadas. Com contratações que já ultrapassam os 50 milhões de reais, o time brasileiro da Red Bull promete investir forte para ameaçar o trono do Flamengo.

Resta agora tentar entender como uma grande empresa mundial pode levar o time do Bragantino, que há um ano estava “perdido” na Série B, a um dos candidatos a conseguir uma surpresa no Brasileirão 2020. Será que a compra dos times vai virar regra em caso de sucesso do Bragantino?

Como o Red Bull está revolucionando o futebol brasileiro, mas também mundial

Para todos os brasileiros, que estão atentos aos grandes Campeonatos europeus, como é o caso da Bundesliga, na Alemanha, sabe que a empresa austríaca da Red Bull está conseguindo colocar o mundo do futebol em sentido.

Isso porque, atualmente o time alemão da Red Bull, o Leipzig, que tem dez anos de existência, está na frente do Campeonato Alemão, ameaçando por completo a hegemonia de décadas do Bayern de Munique.

É impossível também esquecer que o Red Bull Salzburgo está dominando por completo o futebol austríaco, contando com grandes craques como Dani Olmo, internacional por Espanha e de ter vendido nessa temporada o avançado Haland para o Borussia de Dortmund.

A grande questão é até que ponto os jogos de futebol brasileiro do Bragantino na próxima temporada vão ter o poder de revolucionar a forma como se gere times. Até que ponto, por exemplo, seria benéfico para o futebol brasileiro ter grande empresas como donos de times como o Santos, Flamengo ou então o Palmeiras?

O que se pode esperar do Bragantino no Brasileirão Série A?

Sem dúvida alguma que essa é uma das grandes questões do Brasileirão 2020. Com um forte investimento, e sempre com a certeza que tem uma saúde financeira muito boa, o Red Bull Bragantino vai ser uma das equipes que mais vai investir na qualidade do seu elenco.

Em menos de um mês, o Bragantino já contratou jogadores ao Corinthians, Grêmio e Palmeiras, sendo que o investimento parece estar longe de ficar por aqui. Vale a pena realçar que, com as grandes contratações da temporada passada, o Bragantino conseguiu ganhar facilmente a Série B.

O Red Bull Bragantino está longe de ter sua equipe fechada

Mesmo já preparando sua temporada 2020 com bastante antecedência, avançando com mais de cinco contratações, em menos de um mês, o Bragantino ainda está buscando por um técnico que possa levar o time ao sucesso mais do que improvável no Brasileirão Série A.

Segundo os últimos rumores, indo de encontro ao que cada vez mais está acontecendo no futebol brasileiros, o Red Bull Bragantino está muito interessado em poder contratar um técnico português, que já treinou até equipes da Liga Inglesa.

A imprensa brasileira e portuguesa garante que existe, de fato, um enorme interesse por parte da direção do Bragantino em poder avançar para a contratação do técnico português Carlos Carvalhal. No entanto, o grande problema é que o técnico português está nesse momento treinando um time do Campeonato português, o Rio Ave.

Isso pode acabar significando que o Bragantino poderá ter que pagar milhões de reais ao time do Rio Ave para poder contar com os serviços do técnico português. No entanto, como se pode concluir desde que a Red Bull comprou o Bragantino, dinheiro é o último dos seus problemas atualmente.