Brasil-Pel x Grêmio| Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Depois de estrear com derrota em casa para o Caxias no Campeonato Gaúcho, o ​Grêmio volta a campo neste domingo em busca de recuperação. Em Pelotas, enfrenta o Brasil, que também perdeu no meio da semana. Será um duelo entre as únicas equipes do Grupo B que ainda não pontuaram na competição. Ou seja, como a disputa é de tiro curto (são cinco jogos para definir os classificados à semifinal do primeiro turno), qualquer novo revés pode significar complicações irrecuperáveis.

​Ficha técnica Brasil de Pelotas x Grêmio​ ​Data ​26/01/2020 ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Bento Freitas, em Pelotas ​Árbitro Roger Goulart ​Onde assistir ​Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Brasil ​Rafael Martins; Ednei, Heverton, Lázaro e Bruno Santos; Leandro Leite, Wellington Simião, Nathan Cachorrão e João Henrique; Gabriel Poveda e Eliel. ​Grêmio Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Patrick e Everton; Luciano.​

Ao se complicar jogando na Arena, o Tricolor precisou rever seu planejamento. Na ideia inicial, existia a possibilidade de se mandar um time reservas à zona Sul do Estado. Agora, precisando dos três pontos, a tendência é pela repetição da escalação que estreou no Gauchão. Afinal, como diz o técnico Renato Portaluppi, o ritmo só se adquire jogando. No Brasil, comandado por Gustavo Papa, a ordem é aproveitar o fator local para conquistar os primeiros três pontos. Afinal, um time que é da Série B nacional também precisa mostrar o seu valor neste início de temporada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

BRASIL-PEL​ GRÊMIO​ ​Brasil-Pel 0 x 2 Coritiba (12/11) ​Athletico-PR 2 x 0 Grêmio (27/11) ​São Bento 3 x 1 Brasil-Pel (17/11) ​Grêmio 3 x 0 São Paulo (01/12) ​Brasil-Pel 2 x 2 Atlético-GO (21/11) ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12) ​Ponte Preta 4 x 0 Brasil-Pel (26/11) ​Goiás 3 x 2 Grêmio (08/12) ​Aimoré 1 x 0 Brasil-Pel (23/01) ​Grêmio 0 x 2 Caxias (22/01)

NOSSO PALPITE

Pensar em um Grêmio com duas derrotas em dois jogos no Gauchão é algo bem difícil. Portanto, a tendência é de que o time, um pouco mais ambientado e ajustado, consiga se impor diante de um rival que, nem de longe, vive seus melhores momentos. Agora, se inventarem na escalação, daí muda o cenário.

Palpite final: Brasil de Pelotas 0 x 1 Grêmio.